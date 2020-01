Werbeversprechen sind nie garantiert

Von Martin Spieler (publiziert am Fri, 17 Jan 2020 03:50:37 +0000)

In ganzseitigen Anzeigen mit dem Hinweis «Sponsored» im Tages-Anzeiger wirbt Geneve Invest regelmässig mit Aussagen wie «Sie haben 100’000 Franken zur Verfügung? Sie wollen trotz tiefer Zinsen eine schöne Rente beziehen» und «Der Fonds strebt eine Rendite von 6% p.a. über eine mittlere Laufzeit von 5 bis 7 Jahren an». Wie glaubwürdig ist dies in Zeiten negativer Zinsen? Leider äusserte sich der Tages-Anzeiger nie, was dieses «Sponsored» genau bedeutet. Würden Sie solchen Empfehlungen folgen? F.P.