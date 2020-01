«Wer für Geld kommt, geht auch für Geld»

Und als Sie die Löhne transparent machten, gab es keinen Aufschrei?

Nein. Löhne sind nur dann ein grosses Thema, wenn die Verteilung ungerecht ist und wenn das Management den Angestellten verbietet, darüber zu reden. Bei uns war das nach einer Woche abgehakt. Einen kleinen Aufschrei gab es nur, weil alle fanden, dass unsere Kollegin, die mal als Sekretärin angefangen und dann immer anspruchsvollere Aufgaben übernommen hatte, deutlich unterbezahlt sei. Das wurde dann angepasst.

Warum ist die Lohnspanne bei Ihnen gering?

Wir signalisieren mit unserem Lohnmodell primär: Am Ende des Tages sind alle wichtig für die Entwicklung des Unternehmens: der Berater, der den Umsatz generiert, der Programmierer, der die IT-Infrastruktur verbessert, die frühere Griechisch- und Lateinlehrerin, die sich um die Weiterbildung unserer Leute kümmert. Und warum soll jemand, der eine Führungsrolle übernimmt, mehr verdienen? Damit am Ende alle Chef werden wollen, auch die, denen jedes Talent dafür fehlt? Das macht keinen Sinn. Auch diesen Anreiz haben wir abgeschafft. Wir arbeiten mit dem Bundesratsprinzip: Alle sechsMonate übernimmt jemand anderes als Primus inter Pares die koordinierende Rolle.

IhrEinfluss ist bewusst klein gehalten.Sie wollten ursprünglich Diplomat werden – warum sind Sie dannbei McKinsey undspäter in der Finanzbranche gelandet?

Ich bin während des Studiums schwer erkrankt, meine Überlebenswahrscheinlichkeit wurde auf 20 Prozent geschätzt. Seither erwache ich jeden Morgen mit dem Gefühl, noch einen Tag geschenkt zu bekommen. Wenn du schon einmal praktisch tot warst, verlierst du die Angst. Du bist ohnehin schon in der Nachspielzeit und hast nichts mehr zu verlieren – auch keine Zeit am falschen Ort. Bei McKinsey bemerkte ich schnell, dass ich selber gestalten will und kein Talent für taktisches Verhalten habe. Also war ich dort nach drei Monaten wieder weg. Die Finanzbranche interessiert mich wegen ihrer Schlüsselrolle in unserer Gesellschaft. Wir brauchen dort mehr gesellschaftliche Verantwortung, mehr nachhaltiges Denken und mehr Demut.

Tom van der Lubbe (51) hat in Leiden (NL), Paris und Berlin Geschichte, Recht undPolitikwissenschaften studiert. Nach kurzer Tätigkeit als Unternehmensberater bei McKinseywar er für den deutschen Finanzvertrieb MLP tätigund leitete dort die Niederlassungen inder Schweiz und in Holland. Er ist Mitgründer des niederländischen Finanzdienstleisters Viisiund lebt mit seiner Familie in Zürich.