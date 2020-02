Wer Ertrag sucht, darf die Risiken nicht ausblenden

Das Dividendenmandat der Basler Kantonalbank ist eine einfach aufgestellte Vermögensverwaltung für Privatanleger mit einem Anlagevolumen von mindestens 250’000 Franken. Die Verwaltung kostet Sie 0,85 Prozent pro Jahr oder mindestens 1500 Franken jährlich.

Die Idee, die dahinter steckt, finde ich gut: Als Investor profitieren Sie von regelmässigen Ausschüttungen und kommen so auf Ihrem Geld zu einem Ertrag, statt dass dieses einfach so wie jetzt auf dem Sparkonto brachliegt. Bei hohen Cashbeträgen wie Sie sie auf dem Konto halten, läuft man je nach Bank zusätzlich Gefahr, dass man dem Institut auch noch Negativzinsen bezahlen muss. Auch das spricht dafür, dass Sie Ihr Geld investieren.

Die Bank stellt Ihnen mit dem Mandat eine Dividendenrendite von rund 3,5 Prozent pro Jahr in Aussicht. Das halte ich für realistisch und durchaus für machbar. Allerdings müssen Sie davon die Vermögensverwaltungsgebühren abziehen, sodass Ihnen nur noch rund 2,7 Prozent bleiben.

Risikolos bekommen Sie diese anständige Rendite aber nicht. Wenn Sie dieses Mandat wählen, müssen Sie auf dem investierten Kapital mit starken Kursschwankungen rechnen. Denn das Geld wird zu hundert Prozent in Aktien investiert.

Punkto Anlageklasse tragen Sie zudem ein Klumpenrisiko. Wenn Sie nur einen Teil Ihrer Cashbestände investieren und den Rest liegenlassen oder breit diversifiziert in andere Anlageklassen wie Anleihen anlegen, wird dieses Risiko etwas abgefedert. Dennoch: Falls die Märkte dann wieder mal stärker korrigieren, was ich für wahrscheinloch halte, da viele Aktien bereits hoch bewertet sind, müssen Sie in Kauf nehmen, dass Sie auf dem in das Dividendenmandat investierten Geld beträchtliche Buchverluste einfahren.

Solange Sie die Dividendentitel nicht verkaufen, sondern einfach liegen lassen, weil Sie nur an den Dividenden interessiert sind, spielen die Kursschwankungen keine grosse Rolle. Sie müssen diese aber aushalten können, zumal Sie ausdrücklich schreiben, dass Sie in Geldfragen konservativ seien. Falls Sie mit den Kursschwankungen gut leben können, finde ich ein Investment in erstklassige Dividendenaktien einen guten Weg, um auf dem Kapital Erträge zu erwirtschaften.