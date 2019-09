Die Grenzen unseres Geldschöpfens

Was Sie anregen, macht die Schweizerische Nationalbank bereits seit langem: Sie kauft im grossen Stil Fremdwährungen und versucht so den Franken abzuschwächen. Dass die Nationalbank auch in den letzten Wochen regelmässig an den Devisenmärkten interveniert hat, zeigen die Sichtguthaben der inländischen Banken. Die sind stark gestiegen.

Möglich sind die enormen Käufe von Fremdwährungen durch eine Ausweitung der Geldmenge. Vereinfacht gesagt bedeutet das, dass die Nationalbank so wie alle anderen grossen Notenbanken der Welt, längst die Notenpresse angeworfen hat und Geld druckt. Sie hat mehr Franken ins System gegeben und dadurch die Geldmenge ausgeweitet.

Hierzulande hat das ein enormes Ausmass angenommen: Seit der Finanzkrise vor rund zehn Jahren ist die Geldmenge in der Schweiz um über 1000 Prozent gestiegen und übertrifft selbst die Ausweitung der Geldmenge der Europäischen Zentralbank, die ebenfalls seit Jahren eine ultralockere Geldpolitik verfolgt. Diese ausgeweitete Geldmenge zurück zu fahren, ohne dass die Konjunktur Schaden nimmt, ist sehr schwierig.

Was die Notenbanken seit Jahren mit ihrer Politik des spotbilligen Geldes und den Negativzinsen hierzulande praktizieren, ist aus meiner Sicht ein gefährliches Experiment mit unsicherem Ausgang. Interessant ist, dass die Devisenkäufe der Nationalbank momentan nur noch bedingt greifen: Trotz der Interventionen der SNB zugunsten des Euro notiert die europäische Einheitswährung seit Wochen unter einem Franken 09. Über kurz oder lang dürfte der Euro zum Franken sogar noch weiter an Wert verlieren.

Die Nationalbank ist stark von der Europäischen Zentralbank abhängig. Wenn diese bis Ende Jahr die Zinsen noch mehr senkt, wovon man ausgehen kann, kommt die SNB erneut unter Zugzwang. Wenn sie nichts tut, wird der Franken noch stärker. Aufgrund der massiven Devisenkäufe hat sich die Bilanz der Nationalbank stark aufgebläht. Die damit verbundenen Risiken werden aus meiner Sicht unterschätzt, da die Notenbank ihre Bilanz nicht einfach locker abbauen kann.