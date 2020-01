Warum darf mich die PK ausspionieren?

Ich kann Sie beruhigen: Die Frage der Pensionskasse hat mit solchen Aspekten gar nichts zu tun. Indem die Pensionskasse Ihren Sohn auf dem Formular für freiwillige Einzahlungen nach anderen Vorsorgeguthaben fragt, tut sie lediglich ihre Pflicht.

Sie will weder Ihren Sohn ausspionieren oder hegt sonst irgendwelche Hintergedanken.Die Frage nach Guthaben der Säule 3a ist auf diesen Formularen Standard und wird auch von anderen Pensionskassen gestellt.

Ich kann schon verstehen, dass man sich im ersten Moment fragt, was es denn die Pensionskasse angehe, ob und wieviel man in der Säule 3a gespart hat, weil man davon ausgeht, dass die Pensionskasse mit der Säule 3a nichts zu tun hat, zumal die Gelder auch an unterschiedlichen Stellen parkiert sind.

Pensionskassen verletzen jedoch keineswegs die Privatsphäre ihrer Versicherten, wenn sie nach den 3. Säule-Guthaben fragen, vielmehr sind sie dazu verpflichtet, damit sie überhaupt die korrekte Einkaufssumme ermitteln können.

Solche freiwilligen Einkäufe haben den Zweck, Beitragslücken zu schliessen. Bei der Berechnung der Einkaufssumme sind sämtliche Vorsorgeguthaben des Vorsorgenehmers miteinzubeziehen – also nicht nur das Geld, das Ihr Sohn bereits in der Pensionskasse hat, sondern auch Freizügigkeitskonti und Freizügigkeitspolicen, bisher getätigte und noch nicht zurückbezahlte Vorbezüge für Wohneigentum und jene Guthaben aus der Säule 3a, die anstelle der 2.Säule gebildet wurden.

Es könnte ja sein, dass Ihr Sohn in früheren Jahren zeitweise selbständig tätig gewesen ist und deshalb den Maximalbetrag für Selbständige in die Säule 3a einzahlen durfte. In diesem Fall müsste er sich die Differenz zwischen dem bestehenden Guthaben der grossen Säule 3a für Selbständige und dem Guthaben, das er im Rahmen der kleinen Säule 3a für Angestellte mit PK in den entsprechenden Jahren hätten bilden können, als vorhandenes Altersguthaben anrechnen lassen.

Das Bundesamt für Sozialversicherungen BSV veröffentlicht jährlich eine Tabelle zur Berechnung des grösstmöglichen Säule 3a-Guthabens. Dieser Betrag wird bei Bestehen einer grossen Säule 3a pauschal berücksichtigt. Wenn Ihr Sohn einen sehr hohen Betrag in der Säule 3a hätte, der das auf dieser Tabelle ausgewiesene grösstmögliche Säule 3a-Guthaben übersteigt, würde der Einkaufsbetrag gekürzt.

Die Vorsorgeeinrichtung ist aus diesem Grund verpflichtet, die Angaben über weitere Vorsorgeguthaben zu erfragen. Gleichzeitig ist man als Versicherter verpflichtet, die Angaben über weitere Vorsorgeguthaben wahrheitsgemäss zu liefern.

Damit haben Sie die Antwort, warum Pensionskassen nach anderen Vorsorgeguthaben fragen. Es ist eine rein finanztechnische Abklärung und hat keinen Zusammenhang mit allfälligen anderen personaltechnischen Erwägungen im Betrieb Ihres Sohnes.

