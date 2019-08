Vermögensverwaltung: Was ist abzugsfähig?

Nein, ich gehe nicht davon aus, dass Ihnen Ihre Steuerbehörde diesen Abzug akzeptieren würde. Es ist zwar richtig, dass man die Kosten für die Verwaltung des eigenen Vermögens in der Steuererklärung in Abzug bringen darf. Die Tücken bei diesem Abzug liegen aber in der Definition, was genau abzugsfähig ist und was nicht. Denn die Steuerämter definieren als Vermögensverwaltungskosten nicht genau das Gleiche, wie wohl viele Steuerpflichtige ohne Studium der entsprechenden Steuer-Bestimmungen annehmen würden.

In einer Weisung des Steueramtes des Kantons Zürich über die Abzugsfähigkeit der Kosten für die Verwaltung von Wertschriften des Privatvermögens wird festgehalten, dass abzugsberechtigt nur die tatsächlichen Kosten der durch Dritte besorgten Verwaltung des beweglichen Vermögens sind. Verwaltung und Verwahrung von Vermögen durch Dritte sowie Erstellung der der Steuerbehörde einzureichenden Wertschriftenverzeichnisse mit Ertragsangaben sowie Rückforderungs- und Anrechnungsanträge für ausländische Quellensteuern gehören etwa dazu.

Konkret heisst es in der Weisung: «Verwaltungskosten sind Vergütungen inklusive Mehrwertsteuer, welche der Steuerpflichtige Dritten für die Vermögensverwaltung sowie für die Verwahrung in Depots oder Schrankfächern entrichtet. Die Verwaltung umfasst dabei diejenigen Handlungen, die mit der Erzielung von Vermögensertrag in unmittelbarem Zusammenhang stehen und im Rahmen der Bewirtschaftung der Vermögensobjekte erforderlich sind».

Nicht abzugsfähige Kosten sind laut der Weisung indes Kosten, welche bei der Umlagerung von Vermögen anfallen, wie Auslagen für den Erwerb und die Veräusserung von Wertschriften wie Kommissionen, Gebühren, Courtagen, Umsatzabgaben, Emissionsabgaben, Provisionen usw. Solche Aufwendungen bilden Anlagekosten, welche bei der Berechnung des steuerfreien Kapitalgewinns zu berücksichtigen sind, oder sie fallen in den Bereich der Lebenshaltung.

Nun gibt es kantonal Unterschiede, was genau als Vermögensverwaltungskosten definiert wird und was nicht. Fest steht aber, dass nicht sämtliche Kosten, die im Zusammenhang mit der Vermögensverwaltung entstehen, in Abzug gebracht werden können. Unbestritten ist lediglich der Aufwand für das Aufbewahren des beweglichen Vermögens und das Einfordern der Zinsen und Dividenden.