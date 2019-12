So verdienen Sie mit «gefallenen Engeln» Geld

Von Martin Spieler (publiziert am Sat, 28 Dec 2019 03:50:00 +0000)

Immer empfehlen Banken die üblichen bekannten Aktien wie Nestlé, Roche und Novartis zum Kauf. Doch die sind schon stark gestiegen. Müsste man nicht in Aktien anlegen, die stark gesunken sind und einiges an Erholungschancen haben? Z.C.

Sie sprechen in Ihrer Frage eine alte Börsenregel an, die sagt, dass man Aktien kaufen sollte, wenn sie günstig sind und verkaufen sollte, wenn sie teuer sind. In der Praxis ist diese an sich logische Regel alles andere als leicht umzusetzen.

Die Wenigsten haben den Mut, ausgerechnet dann an der Börse einzusteigen, wenn alle aussteigen und der Trend eindeutig nach unten zeigt. Als Herdentiere kaufen hingegen die meisten Anleger in der Hausse, was nichts anderes bedeutet, dass viele Titel bereits hoch bewertet sind.