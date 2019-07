So sparen Sie beim Geldwechseln in den Ferien

Oft sind die Wechselkurse an den ausländischen Flughäfen alles andere als vorteilhaft und nicht selten werden auch noch zusätzliche Gebühren belastet. Noch schlechter fährt man in der Regel, wenn man Geld im Hotel im Ausland wechselt. Hier muss man meist miserable Wechselkurse in Kauf nehmen. Bequemlichkeit hat halt ihren Preis.

Besser ist es, wenn man schon etwas Bargeld in der Fremdwährung mitnimmt und noch hierzulande wechselt. Euro kann man in der Schweiz kostengünstig direkt am Bankautomaten beziehen. Zu beachten ist, dass verschiedene Banken in der Schweiz beim Geldwechsel darauf achten, ob man auch sonst Kunde ist oder nicht – wenn nicht, wird eine Gebühr fürs Wechseln belastet. Daher lohnt es sich, bei der Hausbank zu wechseln.

Im Ausland ist es ratsam, Geld nicht etwa mit der Kreditkarte zu beziehen, da sonst happige Gebühren anfallen, sondern mit der Debitkarte wie Maestro- oder EC-Karte. Allerdings sollte man auch im Ausland kein Geld an einem Bankschalter wechseln, sondern es über den Bankomaten beziehen, da dies weniger Gebühren verursacht.

In vielen Ländern kann man mit der Debitkarte in den Läden seine Einkäufe oder die Restaurantrechnung zahlen. Allerdings ist darauf zu achten, dass bei den Plastikkarten kein Geoblocking besteht. Ausserhalb Europas sind Plastikkarten meist blockiert, um Angriffe von Kartenbetrügern möglichst zu verhindern. Wer ausserhalb von Europa in die Ferien fährt, sollte seine Karte für das Ferienland und die Reisedauer freischalten. Dann kann man sie in vielen Ländern problemlos einsetzen.

Falls man neben der Debitkarte zusätzlich die Kreditkarte nutzt, sollte man darauf achten, dass man die Rechnung nicht etwa in Schweizerfranken, sondern in Lokalwährung abbuchen lässt. Die Verrechnung in Lokalwährung kommt billiger. Wenn man hingegen in Franken bezahlt, muss man damit rechnen, dass die Bank des Ladens, in dem man im Ausland mit der Kreditkarte eingekauft hat, einen unvorteilhaften Wechselkurs in Rechnung stellt.