So machen Sie mehr aus Ihrem Vorsorgegeld

Von Martin Spieler (publiziert am Thu, 27 Jun 2019 02:50:15 +0000)

Unserer Tochter wurden gemäss Scheidungskonvention gegen 250’000 Franken auf ein Sperrkonto zu den bekannt tiefen Zinsen überwiesen. Eine Bezugsperson der Hausbank hatte unserer Tochter empfohlen, die Summe ins Anlagegefäss BVG-Mix 15 Plus – Tranche R der Basler Anlagestiftung für Personalvorsorge zu investieren, was sie im Laufe des letzten Jahres auch gemacht hat. Ende Jahr 2018 hat sie nun in der Abrechnung ein Minus von 2,5 Prozent festgestellt und ist verunsichert, ob sie richtig oder falsch gehandelt hat. Was meinen Sie? L.M.