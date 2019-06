So könnte man die AHV nachhaltig sanieren

Von Martin Spieler (publiziert am Tue, 11 Jun 2019 02:50:13 +0000)

Die Nationalbank hält an ihrer Negativzins-Politik fest. Dies kostet die AHV, Pensionskassen und last but not least die Sparer Performance. Handkehrum macht die SNB einen Mammutgewinn: 30 Milliarden im ersten Quartal 2019. Frage: Wäre es nicht gerecht und angebracht zumindest einen Teil des Gewinns in die AHV fliessen zu lassen und damit zu deren Sanierung beizutragen? T.G.