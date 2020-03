Schweiz braucht für Nothilfe länger als die Nachbarländer Arbeitsämter werden von Anmeldungen für Kurzarbeit überschwemmt. Derweil bereitet Bundesrat Guy Parmelin weitere Massnahmen vor. Holger Alich , Jorgos Brouzos , Robert Mayer , Claudia Blumer , Dominik Feusi

Die Arbeitsämter berichten von einer dramatischen Entwicklung und einer angespannten Lage für die Mitarbeiter: Eine junge Arbeitssuchende wartet RAV Uri. (Archiv) Bild: Keystone

«Unser Hauptproblem ist im Moment, dass wir operabel bleiben.» So beschreibt Thomas Buchmann, Leiter des Amts für Wirtschaft und Arbeit im Kanton Aargau, die höchst angespannte Lage für seine Mitarbeiter. Sie werden überschwemmt mit Anträgen für Kurzarbeitsentschädigung. Landesweit geht die Zahl in die Tausenden – pro Tag. «Wir rechnen mittlerweile fast schon in Metern statt in Zahlen», sagt Nicole Hostettler, Leiterin des Amts für Wirtschaft und Arbeit in Basel-Stadt.