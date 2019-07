Lassen Sie sich vom SMI-Hoch nicht blenden

Für die einen ist die 10’000-Punkte-Marke ein Anstoss, noch mehr Aktien zu kaufen, weil Sie hoffen, dass die Hausse noch lange weiter geht. Für andere ist es ein Anlass, um allfällige Kursgewinne zu realisieren und die Aktien zu verkaufen, weil sie befürchten, dass die Papiere nun besonders teuer seien.

Rational gesehen sollte man solchen Rekordmarken aber nicht zu viel Gewicht beimessen, auch wenn sie eine gute Hilfe sind, um die Börsengeschichte zu veranschaulichen. Bei der Lancierung am 30. Juni 1988 notierte der Swiss Market Index – allerdings sowohl punkto Anzahl Firmen als auch punkto Zusammensetzung nicht identisch mit dem heutigen Index – laut der Börsenbetreiberin SIX auf 1500 Zählern. Fast 31 Jahre später wurde nach zahlreichen Hochs und Tiefs die 10’000-Punkte-Marke überschritten.

Für Sie als Anleger bedeutend ist dabei der Hinweis, dass der Swiss Market Index ein sogenannter Preisindex ist. Bei einem Preisindex werden lediglich die Kurse der im Index enthaltenen Wertpapiere zugrunde gelegt. Erträge aus Dividendenzahlungen oder sonstige Erträge und Kapitalveränderungen werden nicht berücksichtigt.

Der deutlich breitere Swiss Performance Index SPI hingegen ist, anders als der SMI, ein Performanceindex: Dabei werden Bardividenden, Zinszahlungen oder sonstigen Einnahmen aus dem Besitz von Wertpapieren wie Bezugsrechterlöse bei Aktien so gehandhabt, als ob sie wieder in Wertpapiere des Indexes reinvestiert werden. Bei der Beurteilung der Wertsteigerung des SMI in den letzten 31 Jahren müsste man zusätzlich also auch die Dividenden über die lange Zeit mitberücksichtigen.

nichtsdestotrotz dient die historische Marke von 10’000 Punkten beim SMI als gute Veranschaulichung, was mit einem Geldbetrag über lange Zeit passiert, wenn man diesen in Aktien – in diesem Fall in Schweizer Blue Chips investiert: Aus 1500 Franken wären seit 1988 10’000 Franken geworden, wobei die Dividenden noch dazu gekommen wären.