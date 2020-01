Klumpenrisiken bei Fonds gilt es zu vermeiden

Der Fonds verfolgt keine konservative Strategie. Erstens würden Sie das gesamte Geld ausschliesslich in Schweizer Aktien anlegen. Diese sind in diesem Jahr zwar erfreulich gestiegen. Das bedeutet aber nicht, dass die Hausse noch lange weiter geht. Sie müssen mit Korrekturen und mit einem solch hohen Aktienanteil mit starken Kursschwankungen rechnen und in Kauf nehmen, dass Sie in bestimmten Phasen auf erheblichen Buchverlusten sitzen.

Der Fonds erfordert einen langen Anlagehorizont von acht bis zehn Jahren. Sind Sie wirklich auf das investierte Geld in dieser langen Zeiten nicht angewiesen? Darüber hinaus ist es auch nicht klug, nur alleine auf Schweizer Aktien zu setzen. Auch bei den Aktien sollten Sie weltweit diversifizieren.

Vor allem aber sollten, Sie über die Aktien hinaus auch andere Anlageklassen wie verschiedene Anleihen, Immobilien oder Rohstoffe mitberücksichtigen und so das ganze Geld diversifiziert investieren.

Aus meiner Sicht sollte man auch nicht in einen einzigen Fonds anlegen. Da würden Sie ein enormes Klumpenrisiko eingehen, was ich fatal fände. Sie können vielleicht einen Teil des Geldes in den Fonds investieren. Der Rest indes sollte breit diversifiziert in andere Vehikel fliessen, die auch andere Aktienmärkte und Anlageklassen berücksichtigen und so Ihre Risiken begrenzen.

Ich würde von der Bank einen neuen Anlagevorschlag verlangen, der wirklich Ihrem Risikoprofil entspricht und zusätzlich einen Gegenvorschlag bei einem Konkurrenzinstitut inklusive Gebühren einholen. Dann können Sie vergleichen und eher beurteilen, welche Strategie Ihren Vorstellungen entspricht.

