Klären Sie erst das Emittentenrisiko ab

Tracker-Zertifikate bilden üblicherweise die Entwicklung eines bestimmten Index eins zu eins ab, an den sie gekoppelt sind. Man kann mit solchen Produkten schon mit wenig Geld einen ganzen Markt kostengünstig abdecken und eine breite Diversifikation erreichen. Empfehlenswert sind Tracker-Zertifikate für Investoren, die erwarten, dass der Index, an den sein Produkt angebunden ist, in die Höhe klettern wird.

Das Ihnen von Ihrer Bank vorgeschlagene Produkt ist aber ein ganz spezielles Tracker-Zertifikat mit zusätzlichen Eigenschaften. Damit kann man einerseits am Aufwärtspotenzial des Schweizer Aktienmarktes partizipieren. Anderseits bekommen Sie bei diesem Instrument pro Quartal eine Ausschüttung von 1.50 Prozent. Pro Jahr würden Sie somit tatsächlich eine schöne Rendite von 6 Prozent erzielen.

Möglich ist diese Zusatzrendite bei dem Ihnen vorgeschlagenen Instrument, indem die Herausgeberin ein Investment in den Swiss Market-Index, das sie über den CS Swiss Equity Futures Index tätigt, mit einer Call-Writing-Strategie kombiniert. Die bei der Call-Writing-Strategie vorhandene Überlagerung – im Fachbegriff Overlay – ermöglicht dank dem systematischen Verkauf von Call-Optionen den schönen Ertrag von 1,5 Prozent pro Quartal und 6 Prozent pro Jahr, wobei ich vor einem Investment noch die genauen steuerlichen Konsequenzen abklären würde.

Gratis gibt es diesen attraktiven Ertrag von 6 Prozent pro Jahr allerdings nicht. Den Preis, den Sie für diese Zusatzerträge bezahlen, liegt neben den eigentlichen Produktegebühren darin, dass Ihre Aufwärtspartizipation begrenzt ist. Würde der Swiss Market Index stark steigen, partizipieren Sie nur teilweise an diesem Aufwärtstrend.

Gegenüber einem reinen Tracker-Zertifikat oder einen reinen Exchange Traded Fund auf den SMI würden Sie eine vergleichsweise schlechtere Entwicklung erleiden. Dafür haben Sie aber die regelmässigen vierteljährlichen Erträge von 1,5 Prozent, die von der Herausgeberin Credit Suisse garantiert sind. Gleichzeitig tragen Sie aber das volle Anlage- und Kursschwankungsrisiko.