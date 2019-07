Günstiges Feriengeld dank Revolut?

Also: Ganz gratis ist auch Revolut nicht. Dennoch ist der Service des Startups punkto Gebühren und Kurse attraktiv, was erklärt, dass die Banken die Revolut-Karte nicht erwähnen oder propagieren, obwohl seit einiger Zeit über eine Bankverbindung bei der Credit Suisse die Möglichkeit besteht, dass man aus der Schweiz aus Geld direkt auf sein Revolut-Konto einzahlen kann. Aber es ist naheliegend, dass die hiesigen Banken wenig Interesse an einer Weiterverbreitung von Revolut haben, da so ihre Margen dahinschmelzen.

Bei allen Pluspunkten hat Revolut aus meiner Sicht allerdings auch gewichtige Nachteile. Wenn Sie Ihr Geld auf Ihr Revolut-Konto überweisen, kommen Sie nicht in den Genuss der Schweizer Einlagensicherung. Bei einem Zusammenbruch von Revolut wäre ihr Geld unter Umständen verloren, obwohl es auch in der EU, wo Revolut registriert ist, einen gesetzlichen Einlagenschutz gibt. Ich zweifele aber, dass Sie im Krisenfall locker wieder zu Ihrem Geld kommen würden.

Probleme sehe ich auch bei der Regulierung. Das Startup verfügt über eine litauische Bankenlizenz, was in Fachkreisen Fragen aufgeworfen hat, ob alle Compliance-Vorschriften ähnlich strikt gehandhabt werden wie etwa in der Schweiz. Zudem frage ich mich, ob die Datensicherheit wirklich vollumfänglich gesichert ist.

Was an den Berichten über eine angeblich problematische Unternehmenskultur dran ist, kann ich aus der Ferne nicht beurteilen, zumindest schaden diese der Reputation der Jungfirma, deren Dienste auch mit ApplePay verknüpfbar sind.

Revolut ist meines Erachtens eine Alternative zum klassischen Geldwechsel für Leute, die technikafin sind, keine Betreuung brauchen und einigermassen gut Englisch sprechen: Falls es nämlich im Umgang mit den Revolut-Diensten ein Problem gibt, kann man sich online zwar an die Firma wenden, muss sich aber in Englisch verständigen können. Und man sollte in der Lage sein, die aus meiner Sicht erhöhten Risiken tragen zu können.

