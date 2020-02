Für 12 Prozent Zins müssen Sie viel riskieren

Bei diesen Instrumenten handelt es sich um strukturierte Produkte. Sicher im Sinne von hoher Anlagesicherheit für konservative Privatanleger sind diese definitiv nicht. Im Gegenteil: Multi Barrier Reverse Convertible-Produkte sind ziemlich riskant.

Die hohen Zinsen sind immerhin garantiert, was in Zeiten rekordtiefer Sparzinsen verlockend ist. Wo bekommt man denn schon 9 oder 12 Prozent pro Jahr, während auf dem Sparkonto nichts mehr zu holen ist und auch klassische Frankenanleihen meist weniger als ein Prozent Zins abwerfen?

Sie ahnen es: Den hohen Zins gibt es nicht gratis. Das Produkt mit 12,6 Prozent Zins hat zwar eine tiefe Barriere von 55 Prozent. Das heisst, die mit dem Instrument gekoppelten Aktien können wenigstens 44,9 Prozent tauchen, ohne dass Sie ein Problem haben. Selbst bei einem Crash geht der Gesamtmarkt nicht gleich in Kürze so stark in die Knie.

Die an das Produkt gekoppelten Aktien von AMS, Sonova und Vifor Pharma weisen allerdings stärkere Schwankungen aus. Vor allem die Papiere der Techfirma AMS waren in der Vergangenheit eigentlichen Berg- und Talfahrten ausgesetzt wie Sie schnell sehen, wenn Sie die Kursgrafik von AMS vor Augen halten.

Vor diesem Hintergrund halte ich es durchaus für möglich, dass eine der drei Titel während der Laufzeit derart stark nachgeben, dass die Barriere verletzt wird. In diesem Fall würde Ihnen am Ende der Laufzeit nicht etwa das investierte Geld zurückbezahlt, sondern jene Aktie, die sich am Schlechtesten entwickelt hat – also genau der Titel, der von den Anlegern besonders verschmäht wird.