Drei von vier Staatsanleihen bringen Verluste

In der Patsche dazwischen sitzt die Schweizerische Nationalbank (SNB), die sich mit ihren bereits rekordtiefen Negativzinsen gegen eine Aufwertung des Frankens stemmt. Ihr sind die Hände gebunden: Um eine Aufwertung zu verhindern, muss sie mit den grossen Zentralbanken mitziehen. Am Markt wird daher nicht mehr ausgeschlossen, dass die SNB bis Jahresende den Leitzins in Richtung von -1,0 Prozent senken könnte.

Lage für Pensionskassen und Banken ungemütlich

Die Banken geben diese Gebühr zunehmend an ihre grossen Kunden weiter. Diese müssen also in die eigene Tasche greifen und einen Strafzins berappen, wenn sie hohe Geldbeträge bei einer Bank auf einem Konto liegen lassen. Bisher blieben dagegen die Kleinsparer von der Weitergabe der Negativzinsen verschont. Wenn die SNB die Zinsen aber tiefer in den Negativbereich drücken sollte, dürften die Bankinstitute laut Branchenvertretern die Situation wohl noch einmal überdenken.

Zwar kann sich die Eidgenossenschaft für Jahrzehnte quasi zum Nulltarif refinanzieren oder mit der Aufnahme von Schulden gar noch jährlich Millionen einnehmen. Das rekordtiefe Zinsumfeld hat aber auch klar negative Folgen. So leiden etwa die Banken und Versicherungen immer stärker unter den Folgen der fehlenden Zinseinnahmen. Nicht zuletzt leidet zudem die Altersvorsorge unter dem tiefen Zinsniveau. Es wird für die Vorsorgeinstitute immer schwieriger, mit sicheren Anlagen eine vernünftige Rendite ihren Geldern zu erwirtschaften. Diese müssen daher vermehrt auf riskantere Anlageklassen ausweichen. Die Vorsorgewerke seien in Gefahr, lautet daher ein viel gehörter Vorwurf an die SNB.