Eine Korrektur wäre an sich zu erwarten, vor allem dann, wenn die Unternehmensergebnisse teilweise enttäuschen. Allerdings stützen die nach wie vor rekordtiefen Zinsen weiterhin die Aktienmärkte. Viele Investoren sind in einem Anlagenotstand. Obligationen sind meist unattraktiv, daher fliesst weiter viel Geld in Aktien – erst recht in Aktien mit einer hohen Dividendenrendite. Daher ist es möglich, dass eine Korrektur noch etwas auf sich warten lässt. Irgendwann wird diese kommen.

Falls Sie jetzt verkaufen, müssten Sie unter Umständen länger auf einen sinnvollen Wiedereinstieg warten. Immerhin hätten Sie dann Ihre Gewinne im Trockenen. Zu lange sollten Sie aber nicht auf liquiden Mitteln sitzen, da diese keine Rendite bringen und die – zwar tiefe – Teuerung ohne Rendite am Geld nagt.

Der Beitrag Börsengewinne realisieren: Und dann? erschien zuerst auf Geldblog.