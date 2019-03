Zürich im Vergleich mit den teuersten Städten weltweit

New York und Los Angeles lagen vor fünf Jahren noch gemeinsam auf Rang 39 , jetzt haben sie es in die Top-10 geschafft. Das liegt in erster Linie am Wiedererstarken des Dollars und der Wirtschaft, infolgedessen die Preise in US-Städten stark anstiegen. Noch dominieren aber asiatische und europäische Städte die Rangliste von insgesamt 133 Orten . Für deren Bewertung hat «The Economist» Preise von über 150 Produkten und Dienstleistungen verglichen, unter anderem für Nahrungsmittel, Kleidung und den Coiffeur.

Für einen Anzug, bestehend aus einem Blazer und einer Hose, geben Männer in Zürich laut den Berechnungen fast 652 US-Dollar aus, was im Moment genau der gleichen Anzahl Schweizer Franken entspricht. Im Vergleich mit den teuersten Städten weltweit ist das günstig. Ausser in Genf zahlen sie überall deutlich mehr, besonders in New York, wo fast 2730 Dollar anfallen.