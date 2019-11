Wo Konsumenten noch Zinsen kassieren können

Krankenkassenwechsel leicht gemacht

Viele Internetportale ermöglichen den Vergleich der Grundversicherungsprämien. Einige kommerzielle Vergleichsrechner behandeln Krankenkassen, die für die Auflistung bezahlen, aber bevorzugt. Der Vergleichsrechner des Bundes unter www.priminfo.ch läuft werbefrei und neutral.

Wer seine Krankenkasse wechseln will, kann sich bei den meisten Kassen online eine Offerte erstellen lassen, diese ausdrucken, unterschreiben und einsenden. Die Offerte kann auch per Post angefordert werden. Für die Aufnahme in die Grundversicherung darf eine Kasse niemanden abweisen. Wichtig ist, dass die Abmeldung bei der alten Kasse bis am Freitag, 29. November, dort eingetroffen ist. Es gilt nicht das Datum des Poststempels, sondern der Ankunftstag des Briefs. Dieser muss nicht per Einschreiben abgeschickt werden. Wenn die Zeit drängt, ist dies aber der sicherere Weg.

Die Anmeldung bei der neuen Kasse muss erst bis Ende Dezember dort eintreffen. Doch es empfiehlt sich, Kündigung und Anmeldung gleichzeitig zu erledigen. Mit der Offerte stellen viele Kassen gleich einen Kündigungsbrief für die bisherige Grundversicherung zur Verfügung.

Ansonsten reicht laut dem Bundesamt für Gesundheit ein kurzer Brief: «Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit kündige ich meine Grundversicherung per 31. Dezember 2019. Ich werde ab 1. 1. 2020 bei einem anderen Kranken­versicherer nach KVG versichert sein. Bitte stellen Sie mir eine entsprechende schriftliche Bestätigung zu. Mit freundlichen Grüssen . . .» (sul)