1. Mein 16-jähriger Sohn ist in Ausbildung und erhält einen Lehrlingslohn von monatlich 2000 Franken. Muss ich diesen nun in meiner Steuererklärung aufführen? Sobald das minderjährige Kind einen Lohn bezieht, muss es selber eine Steuererklärung ausfüllen. Ihr Sohn muss also den Lehrlingslohn selber deklarieren.