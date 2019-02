Von Martin Spieler (publiziert am Thu, 14 Feb 2019 03:50:53 +0000)

Ich habe eine Hypothek und 170’000 Franken in der 3. Säule. Die Bank empfahl mir, 80’000 Franken in dem Vorsorgefonds SWC (CH) Vorsorge Fonds 20 VT anzulegen. Auf zwei anderen Banken habe ich 150’000 Franken. 50’000 Franken sind in einem weiteren Fonds angelegt mit aktuell Minus 1.5 Prozent. Beim Beobachten der Börsenkurse ist mir mit diesen Fonds nicht so richtig wohl. Wie hoch schätzen Sie das Risiko ein? M.O.