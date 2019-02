Von Martin Spieler (publiziert am Thu, 28 Feb 2019 03:50:39 +0000)

Unser 30-jähriger Sohn möchte ein Konto 3a eröffnen, um Steuern zu sparen. Wir sind nun gefordert für eine Entscheidungsfindung. Ein normales 3a-Konto, ein 3a-Konto mit Aktienanteil? Wenn ja, mit 45 oder 75 Prozent Aktien? Unser Sohn hat mit Aktien sonst nichts am Hut. Er will sich auf der sicheren Seite bewegen. Was wäre sinnvoll, da es ja ein langer Anlagehorizont ist? M.B.