Was für die Vorsorgesäule 3b spricht

Ich kann Ihren Frust gut verstehen. Kleine Kinder zu betreuen und auch die Hausarbeit erfordern viel Energie. Da wirkt es in der Tat diskriminierend, wenn es Ihnen nicht erlaubt ist, im Rahmen der steuerbegünstigen Säule 3a für Ihr Alter zu sparen.

Ihre Gemeinde hat aber in einem Punkt Recht: Sie dürfen keine Einzahlungen in die Säule 3a tätigen. Der Grund: Berechtigt zum Sparen in der steuerbegünstigen Säule 3a sind nur Erwerbstätige mit einem AHV-pflichtigen Einkommen. Da Sie keine Teilzeitarbeit auswärts wahrnehmen und somit kein AHV-pflichtiges Einkommen erwirtschaften, sind Sie momentan von der Säule 3a ausgeschlossen.

Falsch wäre aber die Aussage, dass Sie gar nicht im Rahmen der Säule 3 sparen dürfen. Denn unter der 3. Säule gibt es zwei verschiedene Vorsorgeformen. Einerseits die Ihnen bekannte gebundene Vorsorge Säule 3a. Bei dieser darf man die einbezahlten Beträge im nachfolgenden Jahr in der Steuererklärung in Abzug bringen. Erwerbstätige mit Pensionskasse dürfen 2019 maximal 6826 Franken und Selbständigerwerbende ohne Pensionskasse maximal 34’128 Franken einzahlen.

Neben der gebundenen Säule 3a gibt es aber zusätzlich die Säule 3b. Diese nennt man auch freie Vorsorge. Anders als bei der Säule 3a gibt es bei der Säule 3b keine Einschränkungen betreffend Haltedauer oder auch keine Maximalbeiträge, die Sie leisten dürfen. Sie haben hier deutlich mehr Freiheiten und dürfen das Geld auch so investieren wie Sie möchten – etwa über eine 3b-Vorsorgelösung bei einer Versicherung, allenfalls zusammen mit einer Lebensversicherungen oder auch über ein Konto bei einer Bank oder Fonds, die Sie speziell für Ihr Alterssparen erwerben und freiwillig langfristig liegenlassen.

Neben dem Pluspunkt, dass Sie bei der Säule 3b frei sind, hat diese Säule im Vergleich zur Säule 3a einen gewichtigen Nachteil: Sie dürfen die Einzahlungen nicht direkt in der Steuererklärung in Abzug bringen. Das Steuerprivileg ist auf die Säule 3a beschränkt. Leider ist es auch nicht erlaubt, dass jemand anderes – in Ihrem Fall Ihr Ehemann – für Sie in die Säule 3a einzahlt, auch wenn er selbst ein AHV-pflichtiges Erwerbseinkommen erwirtschaftet.

Dennoch rate ich Ihnen, im Rahmen der freien Vorsorge – also der Säule 3b – freiwillig für Ihr Alter zu sparen und sich von Banken und Versicherungen entsprechende Vorschläge machen zu lassen.

Noch besser für Sie wäre es allerdings, wenn Sie wieder einen Teilzeitjob annehmen würden: Dies hätte den doppelten Pluspunkt, dass Sie einerseits wieder ein AHV-pflichtiges Erwerbseinkommen haben und daher in die Säule 3a einzahlen dürfen.

Anderseits könnten Sie sich wieder einer Pensionskasse anschliessen, vorausgesetzt, dass Sie mit Ihrem Teileinkommen die BVG-Eintrittsschwelle von 21’330 Franken übertreffen. Dies hätte die positive Konsequenz, dass nicht mehr nur Sie selbst für Ihr Alter sparen, sondern auch Ihr Arbeitgeber einen Beitrag für Ihre Altersvorsorge leisten müsste.

Der Beitrag Was für die Vorsorgelösung 3b spricht erschien zuerst auf Geldblog.