In der Praxis ist es aber viel komplexer: Viele Leute leben heute in Patchworkfamilien. Sie leben getrennt von einem früheren Partner oder sind geschieden und sind wieder in einer neuen Partnerschaft. Meist haben diese Patchworkpartnerschaften auch wieder Kinder. Gesellschaftlich sind diese modernen Beziehungsformen längst weit verbreitet und bestens akzeptiert.

Beim Erbrecht allerdings hat der hinterbliebene Partner oder die hinterbliebene Partnerin in solch einer Konstellation nach einem Todesfall schwere Nachteile. Da die Partner lediglich im Konkubinat zusammen lebten, besteht gesetzlich kein Erbanspruch. Auch punkto Erbschaftssteuern haben Konkubinatspaare massive Nachteile. Pflichtteil geschützt sind neben den Kindern hingegen frühere Ehepartner, wenn man beispielsweise nur getrennt , aber noch nicht geschieden ist.

So kann es die groteske Situation geben, dass eine Noch-Ehefrau oder ein Noch-Ehemann, von denen man getrennt lebt und sich möglicherweise im Rahmen des Scheidungsverfahrens noch in den Haaren liegt, gesetzlich erbt, aber die neue Partnerin oder der neue Partner im Konkubinat, leer ausgeht.

Das ist ein offensichtliches Beispiel, dass es sich in der Regel lohnt, ein Testament zu verfassen. Oft ist die reine gesetzliche Verteilung gemäss Erbrecht nicht unbedingt im Interesse des Verstorbenen. Auch mit einem Testament kann man sich nicht über gesetzliche Pflichtteile hinwegsetzen. Aber man kann die Noch-Ehefrau oder den Noch-Ehemann und allenfalls auch die Kinder auf den Pflichtteil setzen.

Das hat den Vorteil, dass die frei verfügbare Quote des Nachlasses grösser wird. Diese frei verfügbare Quote kann man dann im Testament seiner Konkubinatspartnerin oder seinem Konkubinatspartner oder sonst jemandem zuweisen. So kann man auch ohne Ehe wenigstens seine Partnerin oder seinen Partner stärker begünstigen.

Auch sonst kann man andere Menschen, die einem lieb sind und die nicht gesetztlich über Pflichtteile begünstigt sind, in seinem Testament aufführen und Ihnen gemäss dem Letzten Willen an seinem Nachlass teilhaben lassen. Wichtig ist, dass das Testament handschriftlich von einem selbst verfasst ist, datiert ist und persönlich unterschrieben ist.

Als Paar darf man nicht gemeinsam ein Testament schreiben. Vielmehr muss jeder Partner für sich selbst handschriftlich ein Testament verfassen.

