Die Antwort auf Ihre Frage wäre eigentlich einfach: ich könnte Ihnen einen Strategiefonds empfehlen wie ihn alle grösseren Fondsanbieter wie UBS, Swisscanto, CS, Julius Bär, Pictet oder Vontobel im Sortiment haben. Hier können Sie unter den verschiedenen Portfoliofonds ein Vehikel auswählen, das die verschiedenen Anlageklassen wie Aktien, Obligationen, Rohstoffe, Immobilien, Liquidität usw. je nach unterschiedlicher Strategie mehr oder weniger stark gewichten.

Ein konkretes Beispiel dafür ist der Swisscanto (CH) Portfolio Fund Balance. Dieser investiert weltweit in Obligationen, Aktien und übrige Anlagen. Mindestens knapp ein Drittel und höchstens 70 Prozent des Kapitals werden in Obligationen und mindestens ein Fünftel und höchstens 65 Prozent des Vermögens in Aktien investiert.

Mit einem solchen Produkt profitieren Sie einerseits vom Ertrag der Anleihen und anderseits von möglichen Kurssteigerungen bei den Aktien sowie deren Dividenden. Sie erreichen eine Kombination von erhofftem Kapitalwachstum und regelmässigem Einkommen. Das würde gut zu Ihrer Bedürfnisbeschreibung passen.

Dennoch rate ich Ihnen davon ab, nur auf einen einzigen Fonds zu setzen. Solche Portfoliofonds haben zwar gerade den grossen Pluspunkt, dass sie das Geld nach den Grundsätzen der modernen Portfoliotheorie breit diversifiziert in verschiedene Anlageklassen investieren und eine Gewichtung vornehmen, wie sie dem eruierten Risikoprofil der Kunden entsprechen. Trotzdem sollte man aus meiner Sicht bei grösseren Anlagebeträgen nie nur auf ein Produkt setzen.

Ich vergleiche es mit Pferderennen: Ein einzelnes Pferd mag zwar top qualifiziert sein und beste Voraussetzungen für einen Sieg im Rennen mitbringen. Was aber, wenn das Pferd strauchelt oder aus irgendwelchen anderen Gründen entgegen der Erwartungen doch schlecht abschneidet?