Gemäss heutigen System findet eine Umverteilung von den Aktivversicherten zu den Rentnern statt, was über kurz oder lang zu einer Entsolidarisierung führen dürfte. An diesem Punkt setzt Josef Bachmann an. Der frühere Geschäftsführer der Pensionskasse des Wirtschaftsprüfer PwC Schweiz, der selbst im Rentenalter ist, verlangt, dass man die Bezüge der aktiven Rentner flexibilisieren müsse. Seine Begründung: «Renten kann man aufgrund der unsicheren Kapitalmarktentwicklung nicht im Voraus versprechen. Das wird beim heutigen System aber gemacht, was fatal ist».

Bis jetzt waren die Renten der schon Pensionierten tabu. Laut Bachmann hatten die Kassen die Renten früher zu hoch angesetzt. Und Sie würden die Rentner bevorzugen. «Stattdessen sollte sich die Pensionskassenrente laufend an das Anlageumfeld und die Lebenserwartung anpassen», fordert er, dann würden die Jungen nicht mehr benachteiligt.»

Um dieses Ziel zu erreichen, lanciert er eine Volksinitiative, für die ab Ende März Unterschriften gesammelt wird. «Auch die heutigen Pensionäre sollten mit moderat gekürzten Renten ihren Teil dazu beitragen, die Vorsorge künftig wieder fair aufgestellt ist und die Jungen nicht benachteiligt werden.»

Unabhängig von der Politik rate ich Jungen, möglichst früh zusätzlich zur Pensionskasse und der AHV auf freiwilliger Basis fürs Alter zu sparen. Sonst könnte es für viele später im Alter eng werden.

Der Beitrag Warum Junge bei den Renten im Nachteil sind erschien zuerst auf Geldblog.