Von Martin Spieler (publiziert am Sat, 16 Feb 2019 03:50:41 +0000)

Ich bin unzufrieden mit der Vermögensverwaltung der UBS. Bei meinem Mandat geht es um 750’000 Franken. Unser Depot besteht aus rund 50 Prozent Obligationen, 26 Prozent Aktien und rund 19 Prozent Hedge Funds, also relativ konservativ. Was mich ärgert, ist die Investition der UBS in zwei sehr teure Hedge Funds, den Key Multi Manager Hedge Fund Valor 2078164 und den Key Multi Manager Hedge Fund Valor 20906133. Ich möchte das ändern und bitte Sie um Rat. B.R.