Teils hohe Hürden bei Bankkonto

Steuerbare Vermögen und Einkommen werden international transparenter. Das hilft, Steuersündern das Handwerk zu legen. Als Nebenwirkung müssen aber auch redliche Schweizer Bürger unangenehme Konsequenzen ausbaden. Banken wollen nicht mehr riskieren, als Steigbügelhalter für Steuerhinterzieher ins Visier der Justiz zu geraten, weitere hohe Bussen bezahlen und Reputation verspielen.

Leidtragende sind Auslandschweizer, die aus verschiedenen Gründen die Verbindung ins Herkunftsland nicht vollständig kappen wollen. Wer ein Konto bei einer Schweizer Bank eröffnen oder weiterführen möchte, erhält heute oft ohne Umschweife eine Absage. Manche Stammkunden, die ihrer Regionalbank lange die Treue gehalten haben, mussten happige Erhöhungen der Kontoführungsgebühren hinnehmen. Nicht selten ging es um prohibitiv hohe Beträge, dies mit dem Ziel, die wenig rentablen aber risikoreichen Kunden zu vertreiben. Einige Banken verlangen auch überhöhte Mindesteinlagen von bis zu 500 000 Franken.

Rund 775 000 Schweizer leben im Ausland. Was können sie tun? Die Auslandschweizer-Organisation (ASO) hat eine Umfrage unter einer Auswahl von Banken durchgeführt. Die Ergebnisse stammen vom November 2016, berücksichtigt sind aber meist auch schon die Gebühren von 2017. Bei der Berner Kantonalbank sind demnach bei Wohnsitz in den USA «spezielle Voraussetzungen» nötig. Eine Mindesteinlage braucht es nicht. Wie bei praktisch allen Banken muss der Kunde bereit sein, alle relevanten Steuerdaten offenzulegen. Die Gebühr beträgt 20 Franken im Monat. Im Vergleich ist das ein guter Mittelwert, aber für kleine Guthaben lohnt es sich schon nicht mehr. Die Valiant verlangt sogar 40 Franken im Monat. Sie nennt keine speziellen Regeln für Wohnsitz in den USA.

Günstige Gebühren bieten die Migros-Bank (5 Franken/Monat in Nachbarland bei Guthaben über 7500 Franken), die Banque Cantonale du Valais (6 oder 9 Franken) und die Banque Cantonale du Jura (10 Franken), beide ohne Mindestguthaben. Bei der Migros-Bank verschlechtern sich die Bedingungen, wenn die Kunden nicht in Nachbarländern leben. Die Zahlen können laufend ändern – aktuell verbindliche Angaben sind bei den Banken erhältlich. Die ASO hat die Umfrageergebnisse zu den Bankkon­ditionen auf ihrer Internetseite unter «Beratung» und «Leben im Ausland» aufgeschaltet. Sie gibt am Telefon auch weitere Ratschläge (031 356 61 00). (ki)