Von Martin Spieler (publiziert am Sun, 03 Mar 2019 03:50:05 +0000)

Im TV hörte ich, dass der Eigenmietwert abgeschafft werden soll. Noch gilt aber das alte System. Mein Mann und ich haben ein Reihenhaus. Was dürfen wir noch alles bei den Steuern abziehen? R.L.

In Ihrer Steuererklärung in Abzug bringen dürfen Sie sämtliche Zinskosten, die im Zusammenhang mit Ihrem Haus stehen – also die Hypothekarzinsen, die Sie der Bank zahlen, aber auch Zinsen für mögliche private Darlehen aus dem Familienkreis. Über die Zinsabzüge hinaus dürfen Sie alle Kosten geltend machen, die für den Werterhalt Ihres Reiheneinfamilienhauses im vergangenen Steuerjahr anfielen.