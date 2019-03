Von Martin Spieler (publiziert am Sat, 09 Mar 2019 03:50:52 +0000)

Wenn ich in den nächsten Tagen noch UBS- oder CS-Aktien kaufe, bekomme ich noch die Dividende oder ist der Stichtag der 1.1. des Jahres? W.T.

Sie können jetzt noch an der Börse Aktien der beiden Grossbanken erwerben und kommen so in den Genuss der entsprechenden Dividenden. Entscheidend ist nicht, dass Sie die Aktien bereits am Jahresanfang besitzen, sondern an den Daten, die von den Unternehmen als Stichtage für die Dividendenberechtigung festgelegt wurden. Der Anspruch auf die Ausübung von Ihrem Dividendenrecht wird durch Unternehmenstermine geregelt.