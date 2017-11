So findet man den passenden Fonds

Dass die Nachfrage nach nachhaltigen Anlagen vor allem seitens institutioneller Anleger im Steigen begriffen ist, ist schon länger bekannt. Diesen Trend bestätigt auch eine aktuelle Studie des Instituts für Finanzdienstleistungen Zug (IFZ) der Hochschule Luzern, die letzte Woche in Zug vorgestellt wurde. Doch laut Studienleiter Manfred Stüttgen ist auch bei Privatanlegern ein wachsendes Interesse festzustellen.

Das gelte für Jüngere, Frauen und Personen mit höherem Bildungsgrad oder zivilgesellschaftlichem Engagement. «Damit aber noch mehr Anleger nachhaltig investieren, sollten die Anbieter ihre Produkte besser erklären und transparenter die positiven sozialen Wirkungen der Geldanlage darstellen», sagt Studienleiter Manfred Stüttgen.

Unklarer Begriff

Das wird bestätigen, wer schon mal ein Investment in nachhaltige Anlagen ins Auge fasste. Es fängt schon mit dem Begriff der Nachhaltigkeit an, der unterschiedlich definiert wird. Und wenn man klare Vorstellungen darüber hat, nach welchem Nachhaltigkeitsansatz das Geld angelegt sein soll, steht man vor einer Flut von Nachhaltigkeitsfonds, deren Transparenz zu wünschen übrig lässt.

IFZ der Hochschule Luzern

Gemäss der genannten Studie sind in der Schweiz 315 nachhaltige Fonds zum Vertrieb zugelassen. Vor zehn Jahren waren es «bloss» 131 gewesen. Sie verwalten ein Vermögen von 103 Milliarden Franken.

Der Klassenbeste

Unter diesen Fonds gibt es die unterschiedlichsten Ausprägungen. Beim Best-in-Class-Ansatz sucht der Fondsmanager jene Aktien heraus, die innerhalb ihrer Branche punkto Sozial- und Umweltverträglichkeit am besten – oder am wenigsten schlecht – abschneiden. So kann man in einem Nachhaltigkeitsfonds durchaus auch Dreckschleudern finden, wenn sie etwas weniger Dreck verschleudern als Mitbewerber. Das mag umweltpolitisch sinnvoll sein, ist aber nicht immer im Interesse von umweltbewussten Anlegerinnen und Anlegern.

Ausschlusskriterien

Beliebter sind Nachhaltigkeitsfonds, welche gewisse Branchen kategorisch ausschliessen. Bekannt ist etwa der Ausschluss von Herstellern von Streumunition, was nicht sonderlich originell ist. Einschneidender ist der Ausschluss fossiler Energie, wie das Umweltverbände seit längerem fordern. Gemäss der genannten Studie schliessen 76 Prozent der Nachhaltigkeitsfonds gewisse Branchen aus.