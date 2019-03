Pensionskasse: Warum es sich lohnt, einzuzahlen

Wer seine Stelle und damit auch seine Pensionskasse wechselt, ist gesetzlich verpflichtet, sein Geld aus der 2. Säule wieder in die Pensionskasse eines neuen Arbeitgebers einzubringen.

Die Pflicht besteht auch, wenn man sein Geld nach einem Stellenwechsel auf einem Freizügigkeitskonto parkiert hat, etwa aufgrund einer Arbeitslosigkeit oder eines längeren Auslandaufenthaltes. Wenn man dann wieder eine Stelle mit Pensionskassenanschluss antritt, muss man sein Freizügigkeitskapital in diese neue Pensionskasse einzahlen.

Je nach Ausgestaltung der Leistungen einer Kasse kann es allerdings sein, dass man für die Erfüllung der Leistungen, wie sie die neue Kasse vorsieht, zu viel Kapital einbringen würde. In diesem Fall muss man nicht zwingend das volle Kapital zur neuen Kasse transferieren, sondern darf den überschüssigen Teil auf einem Freizügigkeitskonto liegen lassen.

Nicht selten kommt es vor, dass man auch zu wenig Kapital einbringt. In diesem Fall darf man freiwillige Einzahlungen über die Pflichtabzüge hinaus tätigen und diese dann von den Steuern in Abzug bringen.

Sie fragen nach den Prüfmechanismen der Vorsorgeeinrichtungen: Die neue Pensionskasse kann nicht nachprüfen, ob jemand wirklich seine volle Austrittsleistung in die Vorsorgeeinrichtung einbringt.

Wenn Sie Ihr Freizügigkeitsgeld nicht in eine neue Kasse einzahlen, sondern es auf Ihrem Freizügigkeitskonto liegen lassen, hat dies zwar den Vorteil, dass Sie später bei der Pensionierung einen gestaffelten Bezug vornehmen können und so in den meisten Kantonen bei der Auszahlung je nach Kapitalumfang einiges an Steuern sparen können.

Dieses Vorgehen hat aus meiner Sicht aber auch gewichtige Nachteile. Erstens können Sie das Kapital auf dem Freizügigkeitskonto bei der Pensionierung nicht als Rente beziehen. Sie müssen also bei diesem Teil einen Kapitalbezug vornehmen.

Zweitens ist die Verzinsung auf dem Freizügigkeitskonto in der Regel schlechter, als wenn Sie Geld in der Pensionskasse haben, wo für den obligatorischen Teil ein gesetzlicher Mindestzins gilt. Damit Sie renditemässig besser fahren, müssten Sie das Freizügigkeitsgeld in Vorsorgefonds investieren, die mehr Rendite bringen. Dafür tragen Sie aber auch ein erhöhtes Anlagerisiko.

Drittens müssen Sie davon ausgehen, dass Sie schlechter für den Todes- und Invaliditätsfall abgesichert sind, wenn Sie nicht alles Geld in die neue Pensionskasse transferieren. Insbesondere diesen Aspekt sollte man nicht unterschätzen.

