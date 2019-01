«Meine Idee war so banal, dass man nicht einmal von einer Idee sprechen kann», sagte John Bogle. «Die Kosten entscheiden darüber, ob die Anleger Geld für sich selbst machen oder die Fondsmanager reich machen.» Es war ein eiskalter Vorfrühlingstag, und vor dem Eingang der Vanguard Group flatterte eine Schweizer Fahne im Wind. «No, I am sorry. Die Fahne haben wir nicht Ihretwegen aufgezogen», erklärt er dem Korrespondenten. «Sie ist oben, weil wir belagert werden.»