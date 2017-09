Hund und Handtäschli versichern

Vorsichtige Schweizer

Nur im Ausland kann man sich gegen die Entführung durch Aliens oder gegen Schäden durch Schlossgespenster versichern. Dies, weil die hiesige Finanzmarktaufsicht solch exotische Verträge verbietet. Trotzdem sind die Schweizer hoch versichert. Nach Japan belegen sie in der Weltrangliste den zweithöchsten Platz. Laut Hato Schmeiser, dem Leiter des Instituts für Versicherungswirtschaft an der Universität St. Gallen, sollte man diese Rangierung allerdings nicht überbewerten: «Anders als in vielen Staaten laufen die Beiträge der verpflichtenden Altersvorsorge teilweise über Versicherungen.»



In reichen Ländern sei die Versicherungsdichte höher, erklärt Schmeiser. Der Berner Experte Ruedi Ursenbacher ergänzt, dass sich darunter auch viele unnötige Produkte befinden. Generell warnt er davor, sogenannt kleine Risiken zu versichern, das Handtäschli oder das Handy etwa. «Bei solchen Produkten profitiert der Versicherer weit mehr als der Versicherte.» Weiter empfiehlt er vor einem Abschluss zu kontrollieren, ob das Risiko bereits gedeckt ist. Als Beispiel nennt Ursenbacher die Autoinsassenversicherung. «Die Passagiere sind bereits durch ihre Krankenkassen versichert.» Ebenfalls überflüssig sei eine private Arbeitslosenversicherung, die das Arbeitslosengeld ergänzt. «Die Prämien sind sehr hoch, und die staatlichen Einrichtungen genügen.» pst