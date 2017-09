Hohe Zuschläge an Bancomaten im Ausland

Als Thomas Denzler (Name geändert) in seinen Ferien in Sant Feliu an der spanischen Costa Brava mit seiner Postcard Bargeld beziehen wollte, schlug ihm der Automat vor, die gewünschten 300 Euro doch gleich in Schweizer Franken abzurechnen. Zum Kurs von 1.20 Franken pro Euro. Denzler erschien dieser Kurs etwas hoch. Er verzichtete auf die Umrechnung und wählte die Abrechnung in Euro.

Zum Glück. Denn zu Hause stellte er fest: Die Postfinance hatte den Eurobezug zu einem Kurs von 1.10 Franken verrechnet. Hätte er in Sant Feliu den falschen Knopf gedrückt, hatte er für die 300 Euro Bargeld 30 Franken mehr bezahlt.

Touristen, die im Ausland Geld am Automaten beziehen, müssen aufpassen: Immer mehr Bancomaten schlagen vor, die Landeswährung umzurechnen und den Bezug in Schweizer Franken zu begleichen. Auch beim Einkaufen mit der Maestro-Karte oder mit Kreditkarten erscheint beim Bezahlen am Kartenterminal immer häufiger die Aufforderung, den Kaufbetrag nicht in der ­Landeswährung, sondern direkt in Schweizer Franken zu be­gleichen.

Der Preis in Franken

Das sieht auf den ersten Blick praktisch aus. Touristen, für welche die Landeswährung ungewohnt ist, erfahren gleich, wie viel sie der Bargeldbezug oder der Einkauf kosten wird. Was die Anbieter aber verschweigen: Für die Sofortumrechnung zahlen die Touristen einen hohen Preis. Der «garantierte Wechselkurs» ist meistens schlecht. Und dazu verrechnen die Anbieter hohe Gebühren. Das Beispiel von Thomas Denzler zeigt, dass die Sofortumrechnung in Schweizer Franken schnell einmal gegen 10 Prozent Aufschlag kostet.

Bis 12 Prozent Zuschlag

Die deutsche Konsumenten-Zeitschrift Finanztest hat letztes Jahr in 13 Ländern Geldautomaten und Kartenterminals getestet. Das Fazit: Die Aufschläge bei der Sofortumrechnung betrugen zwischen 2,6 und gut 12 Prozent.

Dass auch Schweizer Touristen mit der Umrechnung vor Ort meistens schlecht fahren, bestätigt Benjamin Manz. Der Geschäftsführer von Moneyland, einem Schweizer Vergleichsdienst für Banken und Versicherungen, sagt gegenüber dieser Zeitung: «Nach unserer Erfahrung sind die Kurse häufig ungünstig.»

Teurer Kurs voreingestellt

Für die Anbieter sind die hohen Aufschläge ein gutes Geschäft. Sie versuchen deshalb, möglichst viele ausländische Kunden zur Sofortumrechnung zu verleiten. An manchen Geldautomaten und Kartenterminals ist der umgerechnete Betrag in Schweizer Franken sogar schon voreingestellt. Unvorsichtige Kunden, die weiterklicken statt die Währung zu ändern, wählen auf diese ­Weise automatisch die teure ­Variante.

Benjamin Manz empfiehlt, die Sofortumrechnung zu vermeiden. Das raten auch die Postfinance und die Schweizer Banken ihren Kunden. Nicht ganz uneigennützig: Von den Aufschlägen bei der Sofortumrechnung im Ferienland profitieren nämlich nicht sie, sondern die Firmen, welche den Zahlungsverkehr im Ausland abwickeln. «Häufig verdienen ausserdem die ausländischen Automatenbetreiber und die Ladenbesitzer daran, dass die Karteninhaber die Sofortumrechnung wählen», fügt Benjamin Manz hinzu.

Vor allem bei Einkäufen

Ob ein Geldautomat oder ein Kartenterminal schlechte Wechselkurse anbietet, lässt sich nicht im Voraus sagen. Johannes Möri, Mediensprecher der Postfinance, rät Ferienreisenden deshalb, bei Geldbezügen wachsam zu sein. Nicole Fankhauser, Mediensprecherin der UBS, stellt fest, dass besonders bei Einkäufen im Ausland vermehrt in Schweizer Franken abgerechnet wird. «Am Terminal wird dem Kunden der Betrag in Fremdwährung und in Schweizer Franken angezeigt. Manche Kunden wählen dann die Umrechnung in Schweizer Franken, ohne zu merken, dass der angebotene Wechselkurs ungünstig ist.»

«Erstklassige Standorte»

Der englische Geldautomaten­betreiber Travelex, der unter anderem in Frankreich gut 80 Geldautomaten unterhält, bestreitet die ungünstigen Wechselkurse nicht. Die Sprecherin Kat Kalinina begründet jedoch: «Unsere Geldautomaten stehen vor allem an erstklassigen Standorten, wo die Miete hoch ist. Das spiegelt sich in den Wechselgebühren ­wider.» (Berner Zeitung)