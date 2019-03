Die neuer 1000er-Banknote ist da. Ab sofort kann die Kundschaft diese in den Händen halten. Max Müller war einer der ersten Personen, die am Morgen um 8 Uhr am Schalter der Schweizerischen Nationalbank (SNB) in Zürich standen. Er hatte 1000 Franken in bar dabei, dass er dann in die neue 1000er-Franken-Note umtauschte. Draussen auf den Stufen der SNB machte er dann ein Selfie mit sich und der neuen Note.