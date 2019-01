Damit werden plötzlich Hunderte von Hotelbetten frei, schätzen Beobachter. Die Davoser Hoteliers aber, die zucken darob nur mit den Schultern. Kein Problem. Die Nachfrage ist derart gross, Betten werden in diesen Tagen immer besetzt. So erzählt das Tamara Henderson, sie führt das Larix Hotel in Davos, 20 Zimmer, längst ausgebucht, keine Amerikaner unter den Gästen. Das Einzelzimmer kostet 420 Franken die Nacht. Doch noch immer bekommt sie jeden Tag zig Anrufe, aus Indien, aus China, aus den Vereinigten Staaten.

Die anderen Gäste profitieren von Absagen

Henderson sagt, dass die meisten Hotels in Davos bis zu 90 Prozent ihrer Betten während des Forums an die WEF-Tochter Publicis verkauften. Diese verteilt die Zimmer an die 2500 offiziellen Gäste. All diese Leute haben ihre Präferenzen, wo sie schlafen wollen. Weil aber nicht alle im 5-Stern-Hotel Steigenberger residieren können, gibt es Wartelisten. Diese werden nun angepasst. «Einer, der bisher in einem 3-Stern-Hotel war, darf in eines mit vier Sternen und so weiter», erklärt Ernst Wyrsch, Präsident von Hotelleriesuisse Graubünden. Gäste, die in Chur untergebracht wären, wandern hoch Richtung Davos und Klosters. «Für die Davoser Hotels ändert sich durch die Absagen also kaum etwas», sagt Wyrsch.

Bilder: Die besten Bilder vom WEF 2019