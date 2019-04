Geschirrspüler kaputt – wer zahlt?

Die normale Abnützung

Beim Auszug aus der Wohnung müssen Mieterinnen und Mieter für Schäden aufkommen, die über eine normale Abnützung hinausgehen. Die normale Abnützung bekommt der Vermieter mit dem Mietzins vergütet. Unter normale Abnutzung fallen Schäden, die durch alltägliche Benutzung entstehen. Das sind zum Beispiel Spuren von Bildern und Möbeln an den Wänden oder auch vergilbte Tapeten. Diese Schäden müssen nicht vom Mieter behoben werden, sie sind Sache des Vermieters. Wasserflecken, Kratzspuren der Katze an einer Tür oder Farbrückstände an der Tapete im Kinderzimmer gelten als übermässige Abnützung. Hier muss der Mieter seinem Vermieter eine Entschädigung für den Minderwert bezahlen. Berücksichtigt wird in diesem Fall das Alter der beschädigten Gegenstände. Massgebend sind hier die sogenannten Lebensdauertabellen.