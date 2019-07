Ermotti warnt vor «gefährlicher Entwicklung»

Am Donnerstag hält die Europäische Zentralbank ihre Zinssitzung ab. Der scheidende EZB-Chef Mario Draghi dürfte nach Ansicht vieler Experten an der aktuellen Sitzung zwar noch keine Senkung des Zinses verkünden. Er könnte den Markt aber sehr wohl auf eine mögliche Senkung im Herbst vorbereiten. Auch eine Wiederauflage des Anleihekaufprogramms könnte auf der Agenda stehen.

Franken vor weiterer Aufwertung

Für den Franken bedeutet die mögliche Ankündigung einer Zinssenkung im Euroraum einen weiteren Aufwertungsdruck. Bereits seit Ende April legt der Wert des Franken gegen den Euro immer weiter zu. Mussten im April noch über 1,14 Franken für einen Euro bezahlt werden, sind es aktuell lediglich noch rund 1,10 Franken. Damit ist die Gemeinschaftswährung so günstig zu haben wie seit Mitte 2017 nicht mehr.

In der Vergangenheit trat die SNB der Frankenstärke mit Interventionen am Devisenmarkt entgegen, kaufte also kräftig Euro zu dessen Unterstützung. Zuletzt haben sich allerdings die Sichtguthaben, die als Messlatte für die Eingriffe der SNB am Devisenmarkt herangezogen werden können, nicht massiv erhöht.

Es sieht also derzeit so aus, als ob die SNB eine gewisse Aufwertung des Franken zulässt. Oder zumindest ihr Pulver nicht vor der Bekanntgabe des EZB-Kurses verschiessen möchte. Denn die Optionen der Nationalbank sind begrenzt.

Zinssenkung aufsparen?

Nun mag man sich fragen, ob die SNB nicht einfach bei einer Zinssenkung der EZB nachziehen könnte? Ganz so einfach können es sich die Nationalbanker eben nicht machen. Denn nochmals negativere Zinsen sind einerseits ein sehr starkes und langfristiges Instrument, dass sich die SNB wohl besser für den Fall der Fälle aufsparen sollte.

Andererseits schaden sie den Pensionskassen und Versicherern und schmälern den Gewinn der Banken weiter. Zudem setzt die Nationalbank bereits heute die tiefsten Leitzinsen weltweit, gibt die UBS zu bedenken. Der Spielraum nach unten ist somit ohnehin begrenzt. Auch die ING sieht eine weitere Zinssenkung nur als letzten Pfeil im Köcher an.