Detailhändler zeigen Visa und Mastercard bei der Weko an

Der Anlass dafür ist eine in diesen Tagen eingeführte Preiserhöhung von Visa. Die Gebühren, die Schweizer Händler an die Kreditkartenfirmen bezahlen, steigen deutlich, wenn Kunden Bezahlkarten aus dem EWR-Raum benutzen. Zum Teil werden die Tarife verdoppelt.

Händler fürchten weitere Tariferhöhung

Die Schweizer Händler haben die neuen Tarife zum Anlass genommen, die Kosten unter die Lupe zu nehmen, die Schweizer Händlern beim Bezahlen mit ausländischen Karten von Visa und Mastercard entstehen. Die Gebühren von Visa gleichen sich laut einer Auswertung des VEZ denjenigen von Konkurrent Mastercard an. Der Schluss liege nahe, dass die beiden Unternehmen ihre marktbeherrschende Stellung ausnutzen, heisst es in der Anzeige.

Die Schweizer Händler fürchten, dass Visa und Mastercard die Gebühren zukünftig weiter erhöhen könnten. Daher richtet sich die Anzeige gegen beide Unternehmen. Visa und Mastercard kommentieren eine Anfrage dieser Zeitung nicht.

Konsumenten sollen zahlen

Die Preiserhöhung hat es in sich. Heute werden rund 12 Prozent aller Zahlungen in der Schweiz mit Karten aus dem EWR-Raum abgewickelt. Ihr Anteil wächst. Die Detailhändler gehen daher davon aus, dass alleine Visa 8 Millionen Franken pro Jahr mehr einnimmt – Tendenz steigend. Das sollen auch die Konsumenten spüren. So heisst es in der Anzeige der Detailhändler: «Der einzige Ausweg der Kartenakzeptanten ist es, entweder eine Schmälerung der eigenen Marge hinzunehmen» oder die höheren Kosten «durch generelle und für alle Kunden geltende Preiserhöhungen weiterzugeben».

Wenn Kunden Bezahlkarten aus dem EWR-Raum benutzen, steigen die Tarife deutlich.

Schweizer Händler können ausländische Karten nicht einfach ablehnen und keine speziellen Zuschläge für sie einfordern. Und gar keine Karten mehr entgegenzunehmen, ist auch keine Option. Damit würden sich die Händler selbst schaden, weil die Kunden das nicht verstehen würden und zu einem Konkurrenten gehen könnten, der ihre Karte akzeptiert. Für die Händler gibt es zudem keinen unmittelbaren Anlass für den Aufschlag. Bei Mastercard und Visa stünden keine bedeutenden technischen Neuerungen an.

Im Gegenteil: Weil in der EU die Tarife für ausländische Kartenzahlungen gesunken sind, sehen sich die Detailhändler in der Schweiz noch stärker benachteiligt. Der VEZ geht davon aus, dass die Schweizer Händler pro Jahr rund 100 Millionen Franken Gebühren weniger bezahlen müssten, wenn für sie die gleichen Tarife wie für EU-Händler gelten würden.