Der grosse Wurf gelang Pascal Alder

Diese Zeitung führte in den zurückliegenden vier Jahren ein Börsenspiel durch. Teilnehmende waren Expertinnen und Experten von Berner Banken oder Bankniederlassungen im Kanton Bern. Für die Auswertung und die Berechnung der Gesamtperformance inklusive der Dividenden war jeweils die Bank EKI in Interlaken ­besorgt.

Mitte 2017 lagen noch zwei Frauen an der Spitze. Doch im Verlauf des zweiten ­Semesters mussten Denise Stadtmann und Magdalena Ferndriger einem Mann den Vortritt lassen. Pascal Alder von der AEK Bank in Thun überholte die Frauen dank einer Gesamtperformance von über 50 Prozent. Insbesondere mit dem Solarzulieferer Meyer Burger erzielte er einen Glückstreffer: Die Aktie avancierte im ­zurückliegenden Jahr um gut 153 Prozent. Auch mit der Wahl von Clariant und In­ficon bewies der Thuner eine glückliche Hand.

Einen noch gröberen Lucky Punch landete die zweitplatzierte Denise Stadtmann vom Berner Ableger der LGT Bank mit Hauptsitz in Liechtenstein: Der Chip­hersteller AMS legte gar um 213 Prozent zu. Magdalena Ferndriger von der Raiff­eisenbank in Thun schliesslich verdankt ihren dritten Rang mit ihrem Tipp auf den Zahnimplantatehersteller Straumann und den IT-Dienstleister Also.

Generell sehr gut gewählt

Insgesamt hatten die 14 am Börsenspiel 2017 teilnehmenden Expertinnen und Experten eine sehr gute Wahl getroffen. Der Swiss-Performance-Index (SPI), der alle an der SIX gehandelten Schweizer Aktien inklusive deren Dividenden umfasst, stieg um 19,9 Prozent. Nur zwei Teilnehmer liegen unter dem Index. (cch)