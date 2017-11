Der Umgang mit Geld ist kein Kinderspiel

Erfahrungsbericht

In der Emmentaler Familie ­Broger leben drei Kinder im Alter von 12, 15 und 18 Jahren. Alle drei haben oder hatten den Jugendlohn zwischen 12 und 16 Jahren. Mit dem Geld finanzierten die Jugendlichen unter anderem Kleider, Coiffeur, Velo, Mofa, elektronische Geräte und Handygebühren. Auf Wunsch der Kinder wurde darauf verzichtet, öffentlichen Verkehr und Sportgeräte einzubeziehen, wie Ingrid Broger, die Mutter der drei Kinder, in einer E-Mail schreibt.



Sie machte praktisch durchwegs positive Erfahrungen mit dem Jugendlohn. «Die Kinder sind stolz darauf, dass sie selber Verantwortung übernehmen dürfen, und nehmen die Aufgabe ernst», schreibt Broger. Die Jugendlichen würden bewusster Geld ausgeben und zu selber gekauften Kleidern mehr Sorge tragen. Konflikte um Kaufwünsche seien weggefallen.



Es lief auch nicht alles reibungslos. So geriet der Sohn wegen einer Töfflireparatur in einen finanziellen Engpass. «Es forderte mich heraus, nicht gleich wieder Verantwortung zu übernehmen», schildert Ingrid Broger. Doch der Sohn fand schliesslich selber eine Lösung für sein Problem. Eine, mit der die Eltern nicht gerechnet hätten: Er half bei der Reparatur und in der Werkstatt des Töfflimechanikers mit und sparte bei den Coiffeurkosten. Ein anderes Mal wurde ihm das Handy gesperrt, weil er die Rechnung nicht ­bezahlen konnte. «Natürlich ­ärgerte er sich darüber – ich ­denke jedoch, diese Konsequenz war für ihn eine wertvolle Er­fahrung.»ki