«Das kann sich rächen»

Die Finanzkrise ist seit mehr als zehn Jahren vorbei. Die Notenbanken verfolgen aber weiterhin eine Tiefzinspolitik, und ihre Bilanzen sind immer noch viel grösser als vor der Krise. Was geht hier vor?

Ich verstehe die Geldpolitik der grossen Notenbanken, vor allem der Europäischen Zentralbank, nicht. Die EZB betreibt immer noch die Geldpolitik, die sie während der Finanzkrise eingeführt hat. Wir hatten in den letzten Jahren in der Eurozone ein vernünftiges Wachstum. Das hätte es der EZB erlaubt, ihre Politik zu normalisieren. Sie hat es nicht getan.