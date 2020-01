«Auch ein Börsencrash ist nicht ausgeschlossen»

Im Windschatten der steigenden Energiepreise legten die Aktien der Ölkonzerne zu. So gewannen die Titel von BP, Shell und Total bis zu 1,6 Prozent. Unter Druck gerieten dagegen die Fluggesellschaften, für die Treibstoff der Hauptkostenfaktor ist. Die Papiere von Lufthansa, Air France-KLM und der British Airways-Mutter IAG rutschten um bis zu 7,4 Prozent ab.

Gold, Anleihen und Franken gefragt

Die Spannungen am Golf trieben einige Anleger in «sichere Häfen». So stieg der Preis der «Anti-Krisen-Währung» Gold um bis zu 1,2 Prozent auf ein Vier-Monats-Hoch von 1547,14 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm). Auch bei Eidgenössischen Anleihen griffen Investoren zu.

Am Devisenmarkt waren die Währungen Japans und der Schweiz gefragt. Im Gegenzug fiel der Dollar um bis zu 0,6 Prozent auf ein Zwei-Monats-Tief von 107,89 Yen. Der Euro war mit 1,0822 Franken so billig wie zuletzt vor vier Monaten.

Konflikt belastet auch New Yorker Börsen

Beunruhigt wegen des tödlichen US-Angriffs haben sich Anleger an der Wall Street zurückgezogen. Der Dow Jones der Standardwerte schloss am Freitag 0,8 Prozent tiefer auf 28.635 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 0,8 Prozent auf 9021 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büsste 0,7 Prozent auf 3235 Punkte ein.

Verkauft wurden vor allem Aktien von Geldhäusern. Bank of America und Citi büssten in der Spitze 2,1 Prozent ein. Der Konflikt trieb auch den Ölpreis nach oben, worunter vor allem die Aktien der US-Fluggesellschaften litten. Die Titel von American Airlines fielen um fast fünf Prozent, Delta um rund zwei Prozent.

Dagegen stiegen die Anleger bei US-Rüstungsfirmen ein. Die Aktien von Raytheon, General Dynamics und Lockheed Martin zogen bis zu 3,6 Prozent an. Tesla war an der Börse auf der Überholspur: Die Aktien legten um bis zu 5,5 Prozent auf ein Rekordhoch von 454 Dollar zu. Am Ende stand ein Plus von knapp drei Prozent. Der Elektroautohersteller hat im vierten Quartal mehr Fahrzeuge ausgeliefert als von Analysten erwartet. Dank reger Nachfrage vor allem nach seinem Modell 3 erreichte Tesla auch seine Auslieferungsziele für 2019.