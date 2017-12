Aktionäre im Geldregen

Steuerfreie Dividenden

Auch für das Geschäftsjahr 2017 werden zahlreiche Dividenden von Schweizer Unternehmen steuerfrei fliessen. Dank sehr grossen Kapitalreserven wird dies etwa bei den Banken Credit Suisse, Julius Bär und UBS Lonza sowie den Industriefirmen LafargeHolcim noch einige Jahre möglich sein. Steuerfreie Ausschüttungen sind in unserem Land legitim, seit das Nennwertprinzip im Rahmen der Unternehmenssteuerreform durch das Kapitaleinlageprinzip – auch Agio genannt – ersetzt worden ist.



Das Agio ist der Betrag, der bei der Ausgabe von Aktien über dem Nennwert liegt. Beträgt der Ausgabepreis einer Aktie 100 Franken und der Nennwert 10 Franken, so beläuft sich das Agio auf 90 Franken. In Form von Dividenden dürfen nun diese 90 Franken steuerfrei an die Anleger zurückbezahlt werden. Soweit diese Rücklagen nach 1996 gebildet worden sind. fg