Wer nicht berufstätig ist, zahlt AHV-Beiträge ­seinen sozialen Verhältnissen entsprechend. So steht es im Gesetz. Gemeint ist, dass Nichterwerbstätige aufgrund ihres Vermögens und ihres Renteneinkommens eingestuft werden. Doch unter dem Begriff «sozial» stellt sich Bruno K. etwas anderes vor als das, was die AHV von ihm verlangt. So soll er pro Jahr Beiträge in Höhe von 24'000 Franken zahlen. Die AHV geht dabei von einem Millionenvermögen aus, das Bruno K. aber nicht besitzt. Ein Fehler der AHV? Nein – alles rechtlich abgestützt. Wie ist das möglich?