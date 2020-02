Finanzbetrüger Madoff will vorzeitige Haftentlassung

Madoffs Anwalt stellte am Mittwoch (Ortszeit) einen Gerichtsantrag auf vorzeitige Haftentlassung. Sein Mandant leide an einer tödlichen Nierenkrankheit und habe nur noch weniger als 18 Monate zu leben, hiess es zur Begründung. Madoff hatte sich in elf Anklagepunkten schuldig bekannt, darunter Betrug und Geldwäscherei. Er hatte Investoren über Jahrzehnte vermeintliche Traumgewinne mit dem Geld neuer Anleger bezahlt. Als der Schwindel aufflog, verloren viele ihre kompletten Ersparnisse.