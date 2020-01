Ein brüchiger Waffenstillstand mit China

Trump unterstützt Farmer

Mit dem Kauf von US-Gütern im Wert von 200 Milliarden Dollar ist Peking den Forderungen Trumps zum Teil nachgekommen. Doch es stellt sich die Frage, ob die Ziele realistisch sind. Etwa in der Landwirtschaft. Die Agrarexporte sind wegen des Konflikts von 25 Milliarden auf nur noch 7 Milliarden Dollar geschrumpft, da China auf Kanada, Brasilien und Australien ausgewichen ist. Nun will China für 50?Milliarden US-Agrarprodukte kaufen, doch würde das die Kapazitäten der USA weit übersteigen. Wie prekär die Lage ist, zeigen die Massenbankrotte von Landwirtschaftsbetrieben, die Trump mit einer Schuldenübernahme von 28 Milliarden Dollar eindämmen will.

Dieser Bail-out stellt gar das Hilfspaket für die US-Autoindustrie von 2009 in den Schatten. Präsident Obama rettete damals 1,5 Millionen Arbeitsplätze, während Trump den Bauern rund ein Drittel des Einkommens für ein Jahr sichert. Entgegen den Wünschen der USA, kann Xi die Staatskonzerne weiter vor privater in- und ausländischer Konkurrenz schützen. Der Deal dürfte gemäss der früheren US-Notenbankchefin Janet Yellen auch das Risiko eines Konflikts in Technologiefragen nicht reduzieren. Ex-Notenbanker Richard Fisher, seit 1979 in China-Verhandlungen involviert, ist ebenfalls skeptisch. «Es ist unwahrscheinlich, dass China substanzielle Zugeständnisse beim Schutz von geistigem Eigentum und der Subventionierung staatlicher Firmen machen wird.»

Sollte China aber ins alte Muster der halben Versprechen zurückfallen, könnten die USA die Importzölle wieder erhöhen. Finanzminister Steve Mnuchin versicherte, in diesem Fall könnte Peking nicht mit Strafsteuern antworten.