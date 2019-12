Dschungelkönig im Welthandel 

Das grosse Missverständnis der USA

Das Problem, das Hillman beschreibt, schildert ein grundlegendes Missverständnis, das die WTO von Anfang an begleitete. US-amerikanische Unterhändler gingen davon aus, dass sich alle Länder den US-Spielregeln unterziehen würden. Die USA könnten demzufolge Strafzölle erheben, wenn sie andere Länder verdächtigten, Güter unter dem Gestehungspreis zu exportieren. Logisch aus dieser Optik, dass die USA Rechte bekommen würden.

Dieser Anspruch ging aber so weit, dass Trump «sicherheitspolitische Interessen» als Begründung für Importzölle gegen Mexiko und Kanada bemühte, obwohl das entsprechende Gesetz von 1962 ausdrücklich auf kommunistische Länder zugeschnitten war und die Importe aus den beiden Nachbarstaaten die militärische Sicherheit der USA keineswegs bedrohten.

Solche fragwürdigen Praktiken zum Schutz der auf dem US-Markt tätigen Unternehmen – beispielsweise der Stahlindustrie – wies das WTO-Gericht zum Missfallen der USA als illegal zurück. Die Europäer dagegen sahen in der WTO einen internationalen Gerichtshof, mit dem Recht, US-amerikanisches Recht und die ausserordentlichen Vollmachten des US-Präsidenten infrage zu stellen.

USA müssen beweisen, dass sie mehr können, als nur zu zerstören

Heute gehe es aber um mehr als um Meinungsunterschiede, meint James Bacchus, einer der sieben Berufungsrichter im Gründungsjahr der WTO: «Trump und seine Antihandelsstrategen begründen ihre Unnachgiebigkeit mit den gleichen Lügen, die so typisch geworden sind in allen Bereichen, die die öffentliche Verantwortung des Präsidenten betreffen.» Die Vorwürfe an das WTO-Gericht seien «entweder falsch oder übertrieben», sagt Bacchus, der dem WTO-Berufungsgericht von 1995 bis 2003 angehörte.